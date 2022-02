In Sachsen sind heute Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Kraft getreten. Im Einzelhandel entfallen die G-Regeln. Beim Sport im Außenbereich sowie in Museen, Gedenkstätten und Zoos gilt dagegen fortan 3G. Zudem fallen für Genesene und Geimpfte alle Kontaktbeschränkungen weg. Bei Eheschließungen und Begräbnissen ist die Teilnehmerzahl nicht mehr begrenzt. Ab kommender Woche plant die Landesregierung weitere Öffnungsschritte.