Erstmals seit Ende Januar liegen alle drei mitteldeutschen Bundesländer unter der Inzidenz von 1.000. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) verzeichnet Thüringen mit 848 den höchsten Wert, gefolgt von Sachsen-Anhalt mit 808 und Sachsen mit 702.



Bundesweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz den zweiten Tag in Folge unter 1.000. Das RKI gab den Wert am Sonntagmorgen mit 876 an – vor zwei Tagen noch lag dieser bei 1.001. Binnen 24 Stunden wurden 37.568 Corona-Neuinfektionen gemeldet – gut 110.000 weniger als vor einer Woche. Zudem wurden 29 weitere Todesfälle registriert.



Die aktuellen Zahlen sind aber nur eingeschränkt aussagekräftig: Manche Bundesländer melden am Wochenende und an Feiertagen keine oder unvollständige Daten. Außerdem gehen Experten von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus – wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen.