Virenreste im Abwasser – für die Forschung ist das sogar gut. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig (UFZ) untersucht schon länger und deutschlandweit das Abwasser aus Kläranlagen . Mikrobiologe Hauke Harms hat dabei festgestellt, dass sich der Inzidenzwert, etwa von Coronainfektionen, lokal ermitteln lässt – über die Konzentration des Viren-Erbguts ab einem bestimmten Wert. "Also 50, diese magische Zahl, dieser Inzidenzwert, der immer genannt wird, das geht. Das geht auch einigermaßen problemlos."

Lokale Hotspots könnten so über das Abwasser in Zukunft schneller erkannt werden. Bereits heute kann man über Klärwerke herausfinden, wie viele Drogen etwa in einer Stadt konsumiert werden oder welche Rückstände Medikamente hinterlassen. Für die Betreiber der Anlagen ist das aber zweitrangig. "Weil wir natürlich wissen, dass da Viren und Bakterien drin sind. Uns geht es ausschließlich darum, das Abwasser im Hinblick auf seine chemischen Inhaltsstoffe zu reinigen, damit die Umwelt, das nachfolgende Gewässer, nicht gestört oder geschädigt wird." Ihnen geht es am Ende also vor allem darum, dass keine Schadstoffe in die Natur gelangen.