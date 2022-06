Die Corona-Warn-App ist ein Programm für das Smartphone, das durch die Bundesregierung unterstützt wird. Sie soll helfen, die Ausbreitung von COVID-19 einzudämmen. Sie dokumentiert, wenn sich zwei Smartphones sich über einen bestimmten Zeitraum in der Nähe voneinander aufgehalten haben (und somit vermutlich ihre Besitzer). Außerdem können Menschen anonymisiert angeben, wenn sie einen positiven Corona-Test haben. So kann die App Menschen darüber informieren, falls Sie sich in der Nähe einer Corona-positiv getesteten Person befunden haben (sofern diese die Corona-Warn-App ebenfalls benutzt). Dies soll dabei helfen, Menschen vor einer möglichen Ansteckung zu warnen und Infektionsketten zu durchbrechen. Zusätzlich kann man in der App sein Impfzertifikat anzeigen lassen, sich über aktuelle Zahlen informieren oder sich bei Veranstaltungen registrieren.