Tatsächlich dürften deutlich mehr Menschen eine Warnung erhalten haben. Seit Start der App am 16. Juni 2020 registrierte das RKI fast 46,6 Millionen Downloads. Das entspricht zwar nicht der absoluten Zahl der Nutzer, da nicht erfasst werden kann, ob ein Nutzer die App erstmals installiert oder lediglich ein neues Gerät dafür verwendet. Nach unterschiedlichen Schätzungen kommt das RKI aber immer noch auf etwa 23 bis über 30 Millionen aktive Nutzende. Dafür berücksichtigt das RKI beispielsweise empirische Werte, nach welchem Zeitraum im Schnitt ein Smartphone ersetzt wird. Wegen der Datenschutzbestimmungen der Corona-Warn-App sind Forschende für eine detailliertere Auswertung allerdings auf Datenspenden oder Befragungen der App-Nutzenden angewiesen. Die Datenspende lässt sich in der App über die Einstellungen auswählen, eine erste umfassendere Auswertung dazu veröffentlichte das RKI vergangenen Oktober.

Im Schnitt erhielten die Nutzerinnen und Nutzer demnach 3,8 Tage nach der Risikobegegnung eine entsprechende Warnung. Mehr als die Hälfte von ihnen meldete wiederum innerhalb von 48 Stunden nach der Warnung selbst einen PCR-Test. In einem Update von März stellen die Forschenden fest, dass der Positivenanteil bei den per App Gewarnten höher ist als bei den übrigen Getesteten. Etwa jede fünfte Person, die über die App eine Warnung angezeigt bekam, hatte dann im anschließenden PCR-Test selbst ein positives Ergebnis. Bei Getesteten ohne Risikomitteilung war der Anteil weniger als halb so hoch.