Weniger Infektionen in Mitteldeutschland

Derweil geht die Zahl der Neuinfektionen auch in den mitteldeutschen Ländern zurück. Die Corona-Inzidenz lag in Sachsen am Freitag laut RKI bei 1.630. Am Donnerstag betrug der Wert noch 1.712. Binnen 24 Stunden kamen 13.147 neue Ansteckungen mit Sars-CoV-2 dazu. Sachsen liegt damit über der bundesweiten Inzidenz von 1.586.

Die Inzidenz in Thüringen sank ebenfalls leicht. Das RKI gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitag mit 1.920 an. Am Donnerstag lag der Wert bei 1.937. Innerhalb von 24 Stunden kamen in Thüringen 7.897 neue Ansteckungen dazu.