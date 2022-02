Für Freizeiteinrichtungen wie Kinos oder Konzerte gilt ebenfalls 2G+, ebenso für Schwimmbäder, Thermen und Saunen. Etwas weniger streng sind die Regeln für Gaststätten und Restaurants in Sachsen: Hier gilt 2G statt 2G+, auch die Öffnungszeiten sind nicht mehr begrenzt. Bars und Clubs dürfen nach den derzeit geltenden Regeln nicht öffnen.

Voraussetzung für diese Regeln ist aber, dass die Überlastungsstufe nicht erreicht wird – diese gilt, wenn eine bestimmte Bettenzahl auf den sächsischen Normal- oder Intensivstationen überschritten wird. Sollte die Überlastungsstufe wieder erreicht werden, sind touristische Übernachtungen in Hotels nicht mehr erlaubt, Bäder müssen schließen, im Innenbereich von Gaststätten gilt dann wieder 2G+ und eine Sperrstunde. Derzeit (Stand: 10. Februar) ist das aber nicht zu befürchten: Die Belegungszahlen auf Normal- und Intensivstationen liegen bei weniger als der Hälfte des Grenzwertes.

Ein Auf und Ab – das hätte die Tourismusbranche in Sachsen-Anhalt hinter sich, berichtet Frauke Flenker-Manthey vom Tourismusverband IMG Sachsen-Anhalt: "2018 hatten wir unser Ziel von acht Millionen Besuchern schon übertroffen, früher als erwartet – dann kam Corona."

In Sachsen-Anhalt sind Hotels und Beherbergungsstätten geöffnet: Anders als in Sachsen brauchen auch touristische Gäste grundsätzlich nur einen 2G-Nachweis. Aber: Die Betreiber können freiwillig auf 2G+ setzen – dann gelten im Gegenzug für Maßnahmen wie das Maskentragen und Kapazitätsgrenzen deutlich lockerere Bestimmungen.

Skisport spielt in Sachsen-Anhalt eher eine geringere Rolle als in Sachsen und Thüringen. Die Loipen für den Skilanglauf in Sachsen-Anhalt, etwa in Wernigerode, sind allerdings ohne G-Regel für jedermann zugänglich. Das gilt auch fürs Wandern. Frauke Flenker-Manthey etwa war erst am Wochenende auf einer ihrer liebsten Wanderrouten unterwegs: bei Tanne im Oberharz.

"Also eines ist mal sowieso klar: Thüringen ist das schönste Bundesland. Das steht außer Frage." Für Dirk Ellinger, den Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Thüringen, lohnt eine Reise in den Freistaat immer – trotz Corona. In Thüringen wurden zuletzt mehrere Maßnahmen gelockert: In Gaststätten gilt dort nun 3G statt 2G, die Sperrstunde von 24 bis 5 Uhr entfällt. Und Schwimmbäder, Thermen und Saunen dürfen nach gut zweimonatiger Zwangspause wieder öffnen, wenn auch nur unter 2G+.

Für Wintersportfreunde, die sich beispielsweise in Oberhof auf die Bretter wagen wollen, gilt aktuell die 3G-Regel. In Bars oder der Skiverleih-Station muss hingegen mit 2G gerechnet werden.

Derzeit (Stand: 10. Februar) sind die meisten Thüringer Städte und Kreise in Warnstufe 2, auch im Kreis Schmalkalden-Meiningen mit der Skisport-Hochburg Oberhof – Lockerungen könnten dort also anstehen. Für das Hin und Her hat Dirk Ellinger von der Dehoga kein Verständnis: "Die Regelungen versteht doch kein Mensch mehr. Warum etwa touristische Übernachtungen derzeit 2G und nicht-touristische 3G sind, erschließt sich mir nicht." Er rät dazu, sich vor Antritt einer Reise bei der Unterkunft oder dem örtlichen Tourismusbüro über die gerade geltenden Regeln genau zu informieren.