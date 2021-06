In Sachsen-Anhalt sind die Landkreise und kreisfreien Städte für die Impfungen verantwortlich. Einige schreiben MDR AKTUELL zwar von mehr Erst- als Zweitimpfungen, aber von einer relativ deutlichen Entwicklung: "Die Quote der Zweitimpfungen wird weiter steigen", heißt es etwa aus Magdeburg. Wochenweise gebe es gar keine Erstimpfungen mehr . Dessau-Roßlau vergebe für Juni fast gar keine Erstimpfungstermine. Auch der Landkreis Anhalt-Bitterfeld erwartet aufgrund der knappen Impfstofflieferungen eine deutliche Verschiebung hin zu den Zweitimpfungen.

In Sachsen scheint die Situation dagegen entspannter. Zum aktuellen Verhältnis Erst- zu Zweitimpfungen sagt Kai Kranich vom Deutschen Roten Kreuz: "Wir haben natürlich immer noch mehr Erstimpfungen als Zweitimpfungen, aber der Abstand ist im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten auch etwas geschrumpft." Auch hier stehen jetzt immer mehr Zweitimpfungen an. Und die haben im Zweifel Vorrang, erklärt Kranich: "Es gibt immer noch bei uns in der Planung die Priorität, dass Zweitimpfungen vor neuen Erstimpfungen zu betrachten sind. Also einfach, damit wir die Sicherheit haben: Wer eine Erstimpfung bekommen hat, bekommt eine Zweitimpfung in jedem Fall."