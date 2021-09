In den Schulen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wird in Abhängigkeit von der Inzidenz auch weiterhin getestet. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene.

Auch im Gesundheitswesen müssen Mitarbeitende sich weiter testen lassen. In Sachsen sind drei wöchentliche Tests vorgeschrieben, in Sachsen-Anhalt zwei und in Thüringen ist ein Test pro Woche Pflicht. In Sachsen-Anhalt sind Geimpfte und Genesene nach Angaben des Sozialministeriums von der Testpflicht ausgenommen. Die Ministerien in Sachsen und Thüringen ließen die Beantwortung der Nachfrage offen.