Nebenwirkungen Probleme nach Corona-Impfung: Wo gibt es Hilfe?

Mittlerweile sind über 30 Millionen Menschen in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus geimpft. In den meisten Fällen verläuft die Impfung unkompliziert. Aber eben nicht immer. Wie ein MDR AKTUELL-Hörer schildert, bekam er nach der Impfung Gelenk- und Muskelschmerzen, die monatelang nicht abklangen: "Hausärzte, Chirurgen und auch Neurologen konnten mir keine Auskunft darüber geben, auch nicht zu Auswirkungen von Medikamenten auf das Immunsystem. Wer kann mir also helfen?"