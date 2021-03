Die Ausgangsquelle für alle drei Institutionen sind die örtlichen Gesundheitsämter beziehungsweise die für die Erfassung und Meldung verantwortlichen kommunalen Ämter oder Behörden. Diese Ämter melden ihre Fallzahlen dem jeweiligen Bundesland, das die Zahlen wiederum an das RKI weiterreicht. Durch diesen Prozess entsteht bei den Daten des RKI ein Meldeverzug von bis zu 48 Stunden.



Initiativen wie das Risklayer-Projekt recherchieren die Daten in den 401 deutschen Kreisen und Städten selbst – mittels teilweise automatisierter Verfahren. Dadurch können sie die aktuellen und bestätigten Fallzahlen noch vor dem Robert Koch-Institut veröffentlichen. Die Zahlen sind jedoch ebenso verifiziert und valide. Die Johns-Hopkins-Universität greift für ihre globale Übersicht auf nationale Quellen zurück. Dies ist im Fall von Deutschland auch das Risklayer-Projekt des Karlsruher Instituts für Technologie (neben Initiativen der "Zeit" oder der Funke-Mediengruppe), dessen Zahlen in den obigen Grafiken ausgegeben werden.



Im Laufe der Corona-Pandemie hat es nach Angaben des RKI bereits Anpassungen des offiziellen Meldesystems gegeben. So wurden bereits einige Teile des Deutschen Elektronischen Meldesystems für den Infektionsschutz (DEMIS) implementiert. Vor allem die Meldung von Infektionen an die Gesundheitsämter sei auf diese Art bereits stark verkürzt worden. In einer Antwort auf eine Anfrage von MDR AKTUELL schreibt das RKI: "Die weiteren Abläufe in den Gesundheitsämtern bleiben zunächst unverändert und sollen im Rahmen einer der nächsten Ausbaustufen von DEMIS modernisiert werden." Da dies genau die Prozesse betrifft, die für den Meldeverzug des Robert Koch-Instituts verantwortlich sind, ist mit einer Reduzierung dieses Verzugs kurzfristig also nicht zu rechnen.



Einige Kreise sind dazu übergegangen, ihre Fallzahlen erst dann zu veröffentlichen, wenn ihre Fallmeldungen durch die Landesbehörden und das Robert Koch-Institut verarbeitet worden sind. Nach Angaben der Projektverantwortlichen bei Risklayer ist deren Datenbank dem RKI in 325 der 401 Kreise und Städte trotzdem immer noch zwischen zwölf und 48 Stunden voraus.