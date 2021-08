Angriffe aus dem Netz Wie sich Unternehmen, Kommunen und Privatpersonen gegen Cyberangriffe schützen sollten

Zuletzt war in Sachsen-Anhalt der Landkreis Anhalt-Bitterfeld von Cyberkriminalität betroffen. Es wurden sensible Daten entwendet und das Verwaltungssystem so verschlüsselt, dass die Behörden selbst keinen Zugriff mehr darauf hatten. Einem Erpressungsversuch hat der Landkreis bislang aber nicht nachgegeben.