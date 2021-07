Von dem großangelegten Hackerangriff mit Erpressungssoftware auf ein IT-Unternehmen in den USA sind auch Tausende Firmen-Computer in Deutschland betroffen. Wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mitteilte, meldete sich beim BSI ein betroffener IT-Dienstleister. Dieser betreue mehrere tausend Kundensysteme, die ebenfalls betroffen sein könnten. Es könne zudem sein, dass mit dem Beginn der Arbeitswoche am Montag weitere Problemmeldungen einlaufen.