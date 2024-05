Im vergangenen Jahr hat die Zahl der Cyber-Angriffe aus dem Ausland auf Einrichtungen und Personen in Deutschland stark zugenommen. Das geht aus dem am Montag in Wiesbaden vorgestellten "Bundeslagebild Cyberkriminalität" des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Demnach erhöhte sich die Zahl der Auslandstaten seit Beginn der Erfassung im Jahr 2020 weiter. Im vergangenen Jahr stieg sie dem Bericht zufolge um 28 Prozent.