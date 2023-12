Die Deutsche Bundesbank hat in diesem Jahr bislang mehr als 53 Millionen D-Mark in Euro umgetauscht. Damit stieg das Volumen das zweite Mal in Folge zum Vorjahr leicht an. Im Jahr 2022 waren es 49 Millionen Mark. "Wir rechnen damit, dass auch in den nächsten Jahren viel D-Mark umgetauscht wird", sagte Bundesbank-Vorstand Burkhard Balz der Deutschen Presse-Agentur. "Vor allem beim Aufräumen von vererbten Häusern und Wohnungen dürften noch D-Mark gefunden werden."

In Sachsen und Thüringen tauschten die Menschen in diesem Jahr bis Ende November insgesamt 1,828 Millionen D-Mark in den Filialen in Chemnitz, Leipzig und Erfurt in Euro um. Die Magdeburger Filiale der Bundesbank meldete in diesem Jahr den Umtausch von knapp 254.000 D-Mark. In Niedersachsen waren es 4,62 Millionen D-Mark, in Nordrhein-Westfalen sogar 9,8 Millionen D-Mark.