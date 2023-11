In dem Fall sei zu bedenken: "Auch ein Zombie war unstreitig einst ein Mensch im Sinne des Strafgesetzbuches. Und er bleibt es bis zu seinem Hirntod, der strafrechtlich erst mit dem irreversiblen Erlöschen der Gesamtfunktion von Großhirn, Kleinhirn und Stammhirn vorliegt."

Bei einem Mord müsste der Täter sogar mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen. Und: "Sogar ein harmlos erscheinendes Abtrennen von Gliedmaßen kann als schwere Körperverletzung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren geahndet werden." Erfreulicherweise, so Jurist Schleif, sei das Strafgesetzbuch aber durchaus auf solche Szenarien vorbereitet. Im Klartext: Bei einem Angriff eines Untoten besteht das Recht auf Notwehr. Schon bei zaghaften Bissen. "Folglich darf ein Untoter, der gerade im Begriff ist, einen Überlebenden zu essen, getötet werden."

Aufgrund der Charaktereigenschaften sowie der variablen Rutenhaltung spreche jedoch viel dafür, sie als steuerpflichtige Hunde zu betrachten. Wobei Thorsten Schleif zu bedenken gibt: "In keinem Fall trifft die Steuerpflicht jedoch diejenige Person, die sich in den Werwolf verwandelt, da sie infolge der Personenidentität nicht als Halter im Sinne des Gesetzes angesehen werden kann." Zahlungspflichtig wären bei verheirateten Werwölfen also die Ehefrau oder der eingetragene Lebenspartner.