"Das Dübener Ei" verbinden viele mit der Automobilgeschichte der DDR. Dabei gehen die Wurzeln weiter zurück – bis in die Mitte der 1930er-Jahre. Max Würdig, der Erfinder und Namensgeber, richtete damals eine Werkstatt in Bad Düben ein. Der im Kfz-Bau erfahrene Tüftler hatte ein sehr eigenes Anliegen für die Erfindung des kleinen, aber feinen Wohnanhängers.

Und das war eher delikater Natur: Er wollte unbemerkt von seiner Frau mit seiner Freundin Urlaub machen – und auch Nachfragen in Hotels nach einem Trauschein umgehen. Max Würdig hat sich 1936 also damit schlicht ein fahrbares Liebesnest erschaffen.

Mit "Würdig 301" war sogleich ein Name gefunden, für das Objekt mit der typischen Form, die an ein Ei erinnert. Im Volksmund war es später, angelehnt an den Geburtsort der Erfindung, als "Dübener Ei" bekannt. Aufgrund seines kompakten Formates nannten es auch viele "Kuschelkugel". Doch zunächst blieb es eine Kleinstproduktion. Würdig verband seine eigenen Urlaube mit "Werbefahrten" – und gab die gerade genutzten Wohnwagen nach seinen Urlauben an die Kaufwilligen ab. So war der Nutzerkreis zu Beginn eher überschaubar.