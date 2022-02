Die Band "Prinzip" mit Ralf Bursy (2.v.r.) Bildrechte: IMAGO / Gueffroy

Als Rock- und Popsänger feierte der gebürtige Berliner vor allem in der DDR Erfolge. So war er unter anderem von 1979 bis 1981 Frontmann der Band "Keks", bevor er zur etablierten Band "Prinzip" wechselte. 1986 startete er eine Solokarriere unter dem Künstlernamen Ralf "Bummi" Bursy. Zwei seiner Hits in der DDR waren die Songs "Eh die Liebe stirbt" und "Warten in der Dunkelheit". Bis 1989 erschienen beim DDR-Plattenlabel Amiga mehrere Alben von ihm.