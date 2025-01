In der Prager Straße in Leipzig steht die Invest-Ruine des alten Technischen Rathauses. Eigentlich sollten in dem alten Stahlskelettbau aus DDR-Zeiten Wohnungen entstehen, doch seit fünf Jahren passiert nichts. 2024 hat die Stadt das Grundstück und den entkernten Bau erworben. Der Plan: Abriss und Bau eines neuen Technischen Rathauses an gleicher Stelle.

Doch es gibt Widerstand gegen die Abrisspläne der Stadt. Der Bund Deutscher Architekten forderte in einem Offenen Brief, den Rückbau zu stoppen und die vorhandene Bausubstanz zu nutzen. Ihnen geht es um die Themen Nachhaltigkeit und CO2. "Es geht darum, die Masse, die da gebunden ist, zu erhalten und nicht zu entsorgen um dann an gleicher Stelle dieselbe Masse an CO2 wieder hinzustellen", erklärt Wolf-Heiko Kuppardt vom Bund Deutscher Architekten in der Umschau. Beim Abriss müssten 15.000 Kubikmeter Bauschutt per LKW quer durch die ganze Stadt abtransportiert werden. Hinzu käme die Feinstaubbelastung.

Neben der Kritik des Bunds Deutscher Architekten kommen aufgrund der Kosten auch bei immer mehr Städträten Zweifel an den Abrissplänen auf. 250 Millionen Euro sind für Rück- und Neubau geplant. Die Fraktion der Grünen im Stadtparlament sieht Einsparpotenzial, wie Tobias Peter erläutert: "Einerseits dadurch, dass man sich den Abriss spart. Man hat eine Gebäudehülle, einen Gebäudekern, den man ja nicht noch einmal neu errichten muss." Andererseits spare man sich Kosten für eine Kompensation des CO2s, das in dem Stahlbetonskelett steckt. "Da sind wir auf 67 Millionen gekommen und wenn wir dann noch einmal Baunebenkosten dazu rechnen, sind wir bei circa 83 Millionen Euro, die man sparen wird", sagt er.

Lösung muss bis 2029 umgesetzt sein

Aktuell ist das Technische Rathaus in einem angemieteten Bürokomplex untergebracht. Der Mietvertrag läuft 2029 aus. Bis dahin würde der Neubau stehen. Der Umbau des alten Rathauses, so die Befürchtung, könnte dagegen länger dauern. Doch die Befürworter des Umbaus sind optimistisch. "Der Abriss würde 18 Monate dauern, bis er wirklich vollzogen worden ist. Bis dahin kann man ja ohnehin nichts auf der Fläche machen. Und in der Zeit kann man ohne Weiteres auch eine Planung auf die Beine stellen, die dann wirklich für den Erhalt und den Umbau dieses Gebäudes spricht", meint Tobias Peter.

Kritisch schaut auch die Architekturhistorikerin Annette Menting auf die Abrisspläne der Stadt. Sie widerspricht den Befürchtungen aus dem alten Betonraster könne keine moderne Architektur entstehen: "Es gibt wunderbare Beispiele für das Umbauen von Bestandsbauten, die zu DDR-Zeiten entstanden sind. Die bekommen eine andere Fassadenanmutung, eine andere Materialität. Das kann von Metall zu anderen Materialien bis zu Holz gehen. Also man hat da auch schon Beispiele, wie man qualitätvoll Bestand umbaut."

All diese Argumente führten zum Umdenken – auch in der Leipziger Stadtverwaltung. Im Dezember 2024 erklärte Baubürgermeister Thomas Dienberg, eine Weiterentwicklung des Rohbaus wäre fachlich möglich und wirtschaftlich vorteilhaft: "Die Stadtverwaltung nimmt diese Expertise nun in die Planungen für das Verwaltungszentrum auf; eine eventuelle Weiternutzung des Stahlbetonskeletts wird Teil der weiteren Planungsschritte."