Behrens wurde am 30. September 1932 in Grünberg in Schlesien geboren – im heute polnischen Zielona Góra. Nach einem Studium in Halle spielte er zunächst auf Theaterbühnen in Rostock, Erfurt und Dessau. 1960 trat er in der Fernsehproduktion "Liebe auf den ersten Blick" erstmals auch auf der Leinwand auf, ein Jahr später wurde er Teil des Schauspielensembles der DDR-Fernsehanstalt DFF (Deutscher Fernsehfunk).