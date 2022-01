Mit landesweiten Protestaktionen machten Aktivisten unter anderem in Chemnitz, Dresden, Halle und Berlin auf den anstehenden Jahrestag der Eröffnung des Lagers Guantanamo aufmerksam. Vor dem US-Generalkonsulat in Leipzig trugen am Sonnabend mehrere Protestteilnehmer orangene Overalls und über den Kopf gestülpte Säcke, um auf Menschrechtsverletzungen in dem Haftlager hinzuweisen.