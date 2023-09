Gefährlicher Trend Bundesinstitut warnt vor Deo-Mutprobe

Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat vor sogenannten Deo-Challenges gewarnt. Das Institut teilte mit, derzeit würden in sozialen Medien lebensbedrohliche Mutproben kursieren, bei denen Deosprays missbraucht werden. Inzwischen würden auch schon Todesfälle von Jugendlichen in Deutschland damit in Verbindung gebracht. Es riet Menschen aller Altersgruppen von einer Nachahmung ab.