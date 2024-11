Viele Angehörige könnten solch ein Verhalten auch nicht richtig einordnen, erklärt Professor Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. "Wenn der Erkrankte zum Beispiel nicht bei einem Spaziergang mitmacht, warum er sich zurückzieht. Warum der kaum ansprechbar ist. Denn wenn man das nicht weiß, wie schwer diese Erkrankung ist, dann wird man ärgerlich und sagt, aufstehen wirst du noch können und mal ein paar Schritte vor die Tür machen wirst doch auch noch können. Und warum ziehst du dich so zurück? Du musst dich dann ein bisschen anstrengen, lass dich nicht so gehen."

Hegerl empfiehlt Angehörigen von Menschen mit Depressionen, sich ausführlich über die Krankheit zu informieren. So können sie auch typische Verhaltensweisen erkennen und die Erkrankten teilweise entlasten. So leiden depressiv Erkrankte häufig an Schuldgefühlen, die sie immer weiter runterziehen. Das erlebte auch Falk Schuster: "Für mich war das so eine Überforderung, das war so ein Schuldgefühl 'jetzt mute ich euch das alles zu'. Ja, klar, hatte ich auch das Schuldgefühl, jetzt mute ich euch diesen Kontaktabbruch zu."