Auch in Mitteldeutschland finden in den kommenden Wochen an zahlreichen Bahnhöfen Reinigungsaktionen statt. Wie die Bahn MDR AKTUELL auf Anfrage mitteilte, sollen in Sachsen 66 Bahnhöfe gereinigt werden, in Sachsen-Anhalt 45 und in Thüringen 29. Zu den Stationen zählen unter anderem die Hauptbahnhöfe in Dresden, Leipzig, Magdeburg, Halle, Erfurt und Gera. Viele Städte unterstützen das Vorhaben der Bahn und reinigten gleichzeitig das Bahnhofsumfeld. Auch Mieter der Bahnofsgewerbe sind nach Bahnangaben beteiligt.