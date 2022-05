Am Samstag fielen unter anderem mehrere ICE-Züge vom Norden nach Süddeutschland aus. Die ICE-Verbindungen von Hamburg über Berlin-Erfurt-München und Eurocity-Züge von Hamburg über Berlin-Dresden-Prag beginnen beziehungsweise enden in Berlin und fahren unregelmäßig. Auch die ICE-Züge von Kiel/Hamburg über Frankfurt und Stuttgart in die Schweiz haben Verspätungen.

Streckenarbeiter der Deutschen Bahn nahe dem S-Bahnhof Sternschanze am Brandort. Bildrechte: dpa

In der Nacht zu Freitag hatte ein Kabel auf Höhe des Hamburger Bahnhofs Sternschanze gebrannt. Der Abschnitt gehört zu den verkehrsreichsten Strecken in Deutschland. Über das betroffene Kabel läuft nach Bahnangaben die gesamte Kommunikation auf dieser Strecke zwischen den Stellwerken, die Weichen und Signale steuern. Die umfangreichen Reparaturarbeiten dauerten am Samstag an.