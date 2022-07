Auch wenig überraschend: Am Wochenende war der Anstieg am höchsten. An den Samstagen im Juni saßen auf Strecken über 30 Kilometern durchschnittlich 83 Prozent mehr Menschen in Zügen als im Juni 2019. Dabei scheint es sich vor allem um Tagesausflüge gehandelt zu haben. An den Juni-Sonntagen waren immerhin rund 61 Prozent mehr Fahrgäste unterwegs als im letzten Juni vor der Corona-Pandemie.