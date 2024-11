Deutsche Bahn Blitzschlag sorgt für Verspätungen im Zugverkehr

Am Dienstagabend hatte ein Blitz zwischen Lüneburg und Uelzen in einen Baum an der Hauptstrecke zwischen Hamburg und Hannover eingeschlagen und diesen gespalten. Die Bahn gab an, Teile des Baums hätten die Bahnanlagen beschädigt. In der Folge blieb demnach ein ICE im Bereich Bienenbüttel liegen, weil er keinen Strom mehr bekam. Eine Diesellok zog den Zug in einen Bahnhof, wo er evakuiert wurde.