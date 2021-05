Kunden der Deutschen Bahn können ab Juni bei Verspätungen auch online eine Erstattung des Fahrpreises beantragen. Wie Konzernchef Richard Lutz mitteilte, ist das über die Bahn-App möglich. Das Procedere sei mit wenigen Klicks in fünf Minuten erledigt. Kunden müssten keine Zugnummern mehr heraussuchen oder Fahrkarten einreichen.

Bislang mussten Reisende nach einer Verspätung das sogenannte Fahrgastrechte-Formular ausfüllen, per Post an den Konzern schicken oder in einem Reisezentrum abgeben. Seit Jahren kritisieren Kunden das aufwendige Prozedere.