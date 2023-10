Wie am Dienstag bekannt wurde, hat eine Gruppe deutscher Berufsschüler und Lehrer Israel inzwischen verlassen. Nach Behörden-Angaben kommen sie aus Kirchheim/Teck in Baden-Württemberg. Die zehn Schüler und zwei Lehrer hatten sich an einer Partnerschule nahe Tel Aviv und in Gastfamilien aufgehalten. Für eine Schülergruppe aus dem Landkreis Karlsruhe wird der Rückflug noch vorbereitet.