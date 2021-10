Schriftstellerin Antje Rávik Strubel aus Potsdam hat für ihren Roman "Blaue Frau" den Deutschen Buchpreis 2021 erhalten. Der Preis wurde am Vorabend der Eröffnung der Buchmesse in Frankfurt am Main verliehen.

Schilderung "mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision"

In der Begründung der Jury hieß es, Strubel schildere in ihrem Werk die Flucht einer Frau vor ihren Erinnerungen an eine Vergewaltigung "mit existenzieller Wucht und poetischer Präzision". Schicht für Schicht lege der Roman das Geschehene frei. Die Geschichte einer weiblichen Selbstermächtigung weite sich zu einer Reflexion über rivalisierende Erinnerungskulturen in Ost- und Westeuropa und Machtgefälle zwischen den Geschlechtern. Strubel gelinge es, das "eigentlich Unaussprechliche einer traumatischen Erfahrung zur Sprache zu bringen". Im Dialog mit der mythischen Figur der Blauen Frau verdichte die Erzählerin ihre "eingreifende" Poetik.

Acht Jahre Arbeit stecken im Buch

"Blaue Frau" ist im Fischer Verlag erschienen. Bildrechte: S. Fischer Verlage In dem Roman bricht Protagonistin Adina aus dem tschechischen Skiort Harrachov nach Berlin auf und landet dann für ein Praktikum in der Uckermark. Nach einer Vergewaltigung flieht sie nach Finnland. In dem Hotel, wo sie einen prekären Job hat, trifft sie auf einen älteren EU-Abgeordneten aus Estland, mit dem sie eine Beziehung beginnt.



Eingeschobene lyrische Passagen über mysteriöse Begegnungen mit einer blauen Frau am Hafen von Helsinki unterbrechen und reflektieren die Handlung. Die Identitäten der Erzählerin und Protagonistin verschwimmen zunehmend. Strubel arbeitete acht Jahre lang an dem Roman, sie war als Stipendiatin unter anderem in Helsinki.

Preis mit 25.000 Euro dotiert