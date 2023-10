Literatur Deutscher Buchpreis geht an Tonio Schachinger

Der österreichische Autor Tonio Schachinger erhält für „Echtzeitalter“ den Deutschen Buchpreis 2023. Die Jury entschied, dass Schachinger auf erzählerisch herausragende Weise sowie einsinniger Ironie die politischen und sozialen Verhältnisse der Gegenwart widerspiegelt. Die Jury vergab die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung am Montagabend in Frankfurt am Main für den Roman „Echtzeitalter“.