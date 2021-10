Das Projekt zum Erhalt der Cranach-Höfe in der Lutherstadt Wittenberg wird mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz ausgezeichnet.

Das Projekt zum Erhalt der Cranach-Höfe in der Lutherstadt Wittenberg wird mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz ausgezeichnet. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer

Der Deutsche Preis für Denkmalschutz ehrt Personen, Organisationen, Journalisten und pädagogische Projekte, die sich für Denkmalschutz und Kulturerbe in Deutschland einsetzen. Der Preis wird seit 1977 vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz jährlich vergeben. Er untergliedert sich in den Karl-Friedrich-Schinkel-Ring, die Silberne Halbkugel und den Journalistenpreis.

Am Freitag werden elf Persönlichkeiten und Personengruppen in Berlin geehrt, die sich besonders dafür einsetzen, bauliches und archäologisches Erbe zu erhalten. In diesem Jahr werden auch die Preisträger des Jahres 2020 geehrt, da die Verleihung im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagt wurde.