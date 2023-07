Mitteldeutsche Städte haben am Samstag zeitweise die höchsten Temperaturen erreicht. Schon am Mittag um 12 Uhr meldeten Eisleben 34,7 Grad Celsius, Dresden-Strehlen 34,6 Grad und Weimar 34,6 Grad. Am Nachmittag stiegen die Temperaturen noch weiter an.