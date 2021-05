Doch DHL-Erpresser Omar (kurz für: "One Man Army Rebel") blieb im Verborgenen – bis Ermittler ihn auf Bildern einer Kamera eines Bitcoin-Automaten in einem Berliner Kiosk ausmachen konnten, mit denen sie öffentlich nach ihm fahndeten. Auch "Kripo live" berichtete am 16. Mai über den Fall. Inzwischen hat sich ein 35-Jähriger Brandenburger deutscher Herkunft der Polizei gestellt. Die Staatsanwaltschaft in Potsdam vermeldete den Ermittlungserfolg am Donnerstag (27. Mai).