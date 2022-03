MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille Bildrechte: MDR/Kirsten Nijhof

Intendantin Karola Wille gratulierte den neuen Vorsitzenden zur Wahl in die Ämter: "Der Rundfunkrat ist mit seiner Aufsichtsfunktion ein wichtiger Begleiter des MDR gerade auch in Zeiten vielfältiger Veränderungen, in denen die Verantwortung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Gewährleistung von Meinungsvielfalt, für Orientierungshilfe und für gesellschaftlichen Zusammenhalt größer denn je ist. Der Entwicklungsplan ‚MDR für alle‘ ist unser Kompass für die Ausrichtung der Angebote bis 2025. Die vielfältigen Sichtweisen und Perspektiven der Rundfunkratsmitglieder als Vertreterinnen und Vertreter der Allgemeinheit stärken die Gemeinwohlorientierung und Verankerung des MDR bei den Menschen in unserer Region. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Rundfunkratsvorsitz."