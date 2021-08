Petra Waldmüller-Schantz: Man lässt sich nicht so viel Zeit, das ganze Thema ist einfach nur sehr komplex. Am Ende des Tages muss Verwaltung auch sicher sein. Ob ich jetzt mal eben eine Müllabfuhr bestelle oder ob ich Elterngeld beantrage, wo durchaus noch einmal andere Daten fließen müssen, ist schon eine recht komplexe Aufgabe. Was auch nicht im Sinne der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler wäre, ist eine eigene App für jede Kommune. Das ist nicht effizient oder zielführend für niemanden, weder für Verwaltung noch für Bürgerinnen und Bürger. Insofern müssen diverse Portale angefasst werden. Sie müssen "responsive" gemacht werden. Das bedeutet, dass sie auch auf mobilen Endgeräten funktionieren. Darauf folgen noch viele weitere Prozessschritte. Das eine ist das kurze Nachschauen nach dem aktuellen Stand seiner Verwaltungssituation, aber hinten dran hängen etliche Formulare, die ausgefüllt oder unterschrieben werden müssen. Das muss alles angepasst werden. Darüber hinaus macht es wenig Sinn, analoge Prozesse einfach in digitale umzuwandeln. Gleichzeitig sollten diese auch auf den Prüfstand gestellt werden. Machen sie so überhaupt noch Sinn? Wo braucht man überhaupt noch eine Unterschrift in dem Kontext? Das ist nicht in zwei Minuten gemacht.