Professor für digitale Forensik Labudde: Öffentlichkeit hat Fall Gil Ofarim nicht gut getan

Labudde: Man muss sie zusammenlegen. Es gibt kein einziges Verbrechen, zumindest ist mir keines bekannt, in dem es nur analoge Spuren oder nur digitale Spuren gibt. Gerade in dem Zusammenlegen hat man einen unglaublichen Mehrwert. Jeder hat eigentlich ein Smartphone, daraus kann ich Kommunikation nachlesen oder analysieren. Ich kann mir GPS-Koordinaten angucken oder sogar das E-Mail-Programm dort durchsuchen. Ich kann dann mit Techniken gucken, in welches WLAN er sich eingewählt hat. All das ist eben möglich. Durch unsere persönlichen digitalen Devises nehmen wir an der realen Welt wieder teil. Das sind wichtige Bestandteile bei einer möglichen Verbrechensaufklärung.

Labudde: Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Wenn man jetzt darüber reden würde, dann würde man den einen oder anderen Beweis, auf gut Deutsch gesagt, verbrennen. Die Arbeit von unserem Gutachten wäre dann hinfällig. Die politische Brisanz in dem Fall war eine große Herausforderung. Ich finde es ganz schön traurig, dass es erst eine Anti-Vorverurteilung, dann eine Vorverurteilung und viele Stimmen im Hintergrund gab. Die Öffentlichkeit hat diesem Verfahren auch nicht gut getan, weder dem Opfer noch dem Täter oder auch der Ermittlung an sich.



Was ich immer nicht verstehen kann, ist, warum gelangen eigentlich Asservate, in diesem Fall Videos, so schnell an die Öffentlichkeit. Und warum meldet sich dann jeder noch zu Wort? Jeder weiß es irgendwie besser. Das tut einem Verfahren nicht gut. Wir waren in dem Fall mit Videoauswertung und inhaltlicher Begutachtung beschäftigt.