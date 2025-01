Bildrechte: picture alliance / SVEN SIMON | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Infektionskrankheit Zehnjähriger in Deutschland an Diphtherie gestorben

29. Januar 2025, 12:09 Uhr

In Berlin ist ein 10-jähriger Junge an Diphtherie gestorben. Solche Todesfälle sind in Deutschland sehr selten. Das Kind war nicht gegen die hochansteckende Infektionskrankheit geimpft. Die Impfung bietet einen guten Schutz gegen Symptome der Diphtherie.