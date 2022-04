Tanzen verboten Tanzverbot am Karfreitag: Clubs kritisieren - Kirche fordert Respekt

Es ist jedes Jahr dasselbe Spiel: Wer am Karfreitag feiern und tanzen gehen will, der hat Pech gehabt. Jedenfalls, wenn man nicht in Berlin, Bremen, Hamburg oder Schleswig-Holstein wohnt. Dort gibt es nämlich Ausnahmen vom Tanzverbot. In Sachsen gibt es die aber nicht. Zur Freude der Kirche – aber zum Ärger der Clubs.