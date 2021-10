Für die Entgiftung gilt: Sie ist freiwillig. Die Patientinnen und Patienten empfangen Besuch und können sich nach einigen Tagen frei auf dem Gelände bewegen, in den Garten gehen und später auch in die Stadt. Dadurch könne man nicht verhindern, dass Menschen in Einzelfällen an Drogen herankämen, erklärt Udo Polzer.