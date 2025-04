Genehmigung in Deutschland langwierig

Errichtet werden soll der Demonstrator allerdings nicht in Deutschland oder in Kanada, dem Hauptsitz des Unternehmens, sondern im Osten Afrikas, in Ruanda. Dort, so Ruprecht, seien die Genehmigungsbehörden deutlich offener für neue Technologien. Entsprechend schneller liefen Genehmigungsverfahren, die hier in der Bundesrepublik schon mal Jahre dauern könnten.

Das ist nichts für den sehr ambitionierten Zeitplan von Dual Fluid Energy, wo man mit dem Bau des Demonstrators lieber heute als morgen beginnen würde. Sobald man die 100 Millionen Euro an Bau- und jährlichen Betriebskosten für das Projekt zusammen habe, ginge es los, erklärt Ruprecht: "In zwei Jahren kann der [Versuchsreaktor] in Ruanda in Betrieb gehen, dann anderthalb Jahre, dann Betrieb abgeschlossen. Halbes Jahr Auswertung, insgesamt vier Jahre, dann ist das Experiment abgeschlossen."