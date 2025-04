Einheiten – Kurzzusammenfassung SMI – Bodenfeuchteindex von 0 (maximale Dürre) bis 1,00 (keine Dürre) nFK – Nutzbare Feldkapazität in Prozent (100 Prozent: Boden enthält so viel Wasser, wie er speichern kann)

Dürre bedeutet immer die Abweichung von einem Normalzustand an einem bestimmten Ort. Der Normalzustand ergibt sich dabei aus einem mehr als 60-jährigen Vergleichszeitraum seit 1950 für diesen Ort. Wenn die aktuelle Bodenfeuchte unter den Wert fällt, der nur in 20 Prozent der Jahre in dieser Zeitreihe erreicht wird, spricht man von Dürre. Dieser konkrete Zustand würde durch einen Bodenfeuchteindex (SMI) von 0,20 angegeben. Ein Wert von 0,30 hieße demzufolge, dass die aktuelle Bodenfeuchte so niedrig wie in 30 Prozent der Fälle im Vergleichszeitraum ist.

Dürre wird nach ihrer jeweiligen Schwere klassifiziert – in fünf Trockenklassen. Erreicht die Dürre einen Indexwert, also SMI, zwischen 0,20 und 0,30, wird von außergewöhnlicher Trockenheit gesprochen. Bei Werten zwischen 0,10 und 0,20 wird von moderater Dürre gesprochen, zwischen 0,05 und 0,10 von schwerer Dürre. Extreme Dürre herrscht bei einem SMI zwischen 0,02 und 0,05, unter 0,02 ist der Zustand einer außergewöhnlichen Dürre erreicht.

In den Übersichten über pflanzenverfügbares Wasser wird der Wassergehalt des Bodens an einem bestimmten Ort dargestellt. Dafür betrachtet wird der Oberboden bis 25 Zentimeter Tiefe. Die Einheit zur Angabe des pflanzenverfügbaren Wassers ist die "nutzbare Feldkapazität" (nFK) in Prozent. Ein Wertz von 100 Prozent bedeutet dabei, dass der Boden so viel Wasser gespeichert hat, wie er in seinen mittelgroßen Poren maximal halten kann. Werte von mehr als 100 Prozent sind möglich, wenn der Boden mehr Wasser aufgenommen hat, als er speichern kann. Das überschüssige Wasser versickert. Bei einer nutzbaren Feldkapazität von 0 Prozent ist der sogenannte Welkepunkt erreicht, bei Werten unter 30 Prozent "Pflanzenwasserstress". Unter 50 Prozent wird in der Landwirtschaft Bewässerung zur optimalen Ertragsausbeute notwendig.