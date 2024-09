Bildrechte: IMAGO / Zoonar

Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) Durchsuchungen wegen manipulierter „Idiotentests“ in Sachsen und Thüringen

Hauptinhalt

05. September 2024, 18:41 Uhr

In Kassel sollen in einer Beratungsstelle für die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) Gutachten zum sogenannten Idiotentest gefälscht worden sein. Deshalb durchsuchten Ermittler Objekte in sieben Bundesländern, darunter Sachsen und Thüringen.