Am Freitag drohen weitere Unwetter in Mitteldeutschland. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kann es in ganz Sachsen sowie in Teilen Thüringens und Sachsen-Anhalts zu schweren Gewittern kommen. Möglich sei dabei das Auftreten von Hagel sowie starke bis orkanartige Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 km/h. Zudem drohe heftiger Starkregen in kurzer Zeit.