Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat ein neues Portal im Internet freigeschaltet, dass vor Naturgefahren am Ort des Nutzers sowie an jedem anderen Ort in Deutschland warnt. Unter naturgefahrenportal.de ist eine interaktive Karte mit aktuellen Warnungen zu sehen. DWD-Präsidentin Sarah Jones sagte, das Portal führe als zentrale Plattform aktuelle Warnungen, wissenschaftliche Analysen und Prognosen zusammen. Schwerpunkte seien bislang hydrologische Gefahren wie Hochwasser und Sturmfluten.