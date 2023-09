Im Vergleich zu den anderen Bundesländern ist der E-Auto-Anteil in Mitteldeutschland – gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern – am niedrigsten. Deutschlandweit lag der Durchschnitt zum Stichtag 01. Januar 2023 bei 2,08 Prozent. Bundesweiter Spitzenreiter ist Hamburg mit einem Anteil von 2,53 Prozent E-Autos an allen zugelassenen Pkw.