Ungefähr 20 Ladestationen für E-Autos hat er schon in privaten Haushalten eingebaut, sagt Elektrotechnikmeister Hannes Witting aus der Gemeinde Geratal im Thüringer Wald. Die Nachfrage sei durch die staatliche Förderung auf jeden Fall gestiegen.



Geht das so weiter, kann Witting sich vorstellen, dass es mancherorts eng wird mit der Netzkapazität. "Nehmen wir mal den Fall: Es ist Weihnachten, im Backofen liegen Plätzchen drin, die Frau kocht oder der Mann, die Waschmaschine läuft und so weiter und dann hängt da noch ein Elf-Kilowatt-Auto draußen dran. Und wenn das in einem ganzen Straßenzug dann passiert, dann ist meine Meinung, dass so ein Straßenzug mit seiner Trafostation irgendwann an die Grenze kommt." Das gelte insbesondere dort, wo noch alte Stromkabel liegen oder besonders viele Menschen ihr E-Auto laden wollen – insbesondere dann, wenn sie stärkere Ladeboxen nutzen.