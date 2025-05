Damit spricht Helms einen weiteren Punkt an, bei dem sich vieles zu Gunsten der E-Autos entwickelt. Katharina Lucà vom ADAC bestätigt das: "Wir haben in mehreren Reichweitentests gesehen, dass es schon sehr viele Elektrofahrzeuge gibt, die eine gute Reichweite haben. Gerade auf der Langstrecke haben wir bei der Ladeinfrastruktur weniger Probleme: Da sind an den Autobahnen viele Schnellladestationen an den Raststätten."