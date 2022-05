Er ist eine Ausnahme unter den E-Autos: der Sion, entwickelt von der Firma Sono Motors in München. In seiner gesamten Außenhaut sind Photovoltaik-Zellen verbaut. Mit diesen Solarmodulen kann der PKW Sonnenenergie tanken, die im Schnitt für 112 Kilometer Fahrtstrecke ausreicht. In Sommermonaten könnten es in der Spitze bis zu 245 Kilometer sein.