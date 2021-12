Wenn Cornelia Poenicke als Direktorin der Stadtbibliothek Magdeburg manche eBooks kauft, ärgert sie sich. Denn wenn sie das gleiche eBook als Privatleserin kaufen würden, wäre es billiger. Poenicke nennt ein Beispiel von der Spiegel-Bestsellerliste im November: "Da gibt es ein Sachbuch auf Platz zwölf, der Titel 'Was, wenn wir einfach die Welt retten?' Das ist immerhin in der Onleihe für uns auch schon verfügbar, es kostet als E-Book im Einzelhandel 16,99 Euro. Die Bibliotheken zahlen in der Onleihe 25,49 Euro für das gleiche E-Book." Neun Euro mehr. Aber viel mehr als der Preis stört Bibliothekschefin Poenicke, dass sie nicht jedes eBook sofort kaufen kann, wenn es auf den Markt kommt, weil Verlage die Lizenzen für manche eBooks für Bibliotheken bewusst zurückhalten . Anfang Dezember konnten Bibliotheken von den 40 Titeln der Spiegel-Bestseller-Liste nur acht Titel kaufen. "Das irritiert auch unsere Nutzer, weil die natürlich erwarten, wenn ein Buch im Handel als eBook erhältlich ist, dass sie es auch über die Onleihe der Bibliothek ausleihen können", sagt Poenicke.

Die Stadtbibliothek Magdeburg ist eine von 40 Bibliotheken, die die Onleihe in Sachsen-Anhalt betreiben. Die Nachfrage steigt, denn für eine Jahresgebühr von 25 Euro kann man unbegrenzt online lesen und hören. Allein in Magdeburg ist die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer in diesem Jahr um 20 Prozent auf fast 11.000 gestiegen. Über die wachsende Nachfrage der Bibliotheken an Online-Medien freuen sich die Verlage nur begrenzt.



Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sagt, fast die Hälfte der eBooks, die die Deutschen lesen, sind bei Bibliotheken ausgeliehen. Aber der Umsatz, den die Verlage mit den Leih-eBooks machen, liegt nur bei sechs Prozent aller eBook-Verkäufe. Thomas Koch vom Börsenverein Deutscher Buchhandel befürchtet extrem hohe Einbußen, wenn alle eBooks sofort auch in Bibliotheken zu erhalten sind: "Die ersten sechs bis neun Monate sind die Zeit, wo sich entscheidet, ob man mit einem eBook auch was verdienen kann. Und wenn Verlage jetzt praktisch jedes Buch schon ganz von Anfang an in die Bibliotheken geben würden, dann würde diese Einnahmen eben auch wegfallen. Und wer würde denn noch sozusagen ein eBook kaufen, wenn er dasselbe Produkt vom Sofa aus bei seiner Bibliothek bestellen kann?"